Fête de la Madeleine de Mont-de-Marsan : deux policiers blessés par un festayre

Deux policiers blessés lors de la quatrième soirée des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Les deux fonctionnaires intervenaient dans la soirée pour interpeller un homme qui aurait commis des violences sur un autre festayre, un coup de poing au visage qui lui aurait cassé le nez.

Mais au moment d'être menotté, l'homme se serait rebellé et aurait bousculé les deux policiers venus de la BAC et de la compagnie d'intervention de Gironde. L'un est blessé au genou, l'autre au dos et chacun a désormais sept jours d’incapacité temporaire de travail. Le festayre a finalement été interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer.

Une arme blanche place de la mairie

En fin de soirée, toujours dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers ont dû intervenir place de la mairie, face à la bodega des pompiers. Un homme aurait brandi une arme blanche, un couteau, sans pour autant s'en servir, ni faire de blessé. Il a été interpellé dans le calme et placé en garde à vue.

En dehors de ces deux altercations, la nuit de samedi à dimanche a encore été relativement calme à Mont-de-Marsan, au vu de l'affluence.