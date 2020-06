Fête de la musique : à Paris, peu de masques et une distanciation à peine respectée

Les abords du Canal Saint-Martin bondés de monde, sans respect des distances ni masque. Les parisiens n'ont pas tous respecté les mesures liées à la crise sanitaire en cette Fête de la Musique, dimanche 21 juin. Dans le 10ème arrondissement de Paris notamment, de nombreuses scènes ont été relayées et critiquées sur les réseaux sociaux. La police a évacué certains lieux de rassemblements.

Oubliés distanciation et gestes barrière, le coronavirus semblait loin ce dimanche dans certains quartiers de Paris. "J'ai bien peur qu'on fonce vers une seconde vague", "c'est irresponsable", "une fête de la musique juste en sortie d'une crise sanitaire majeure, quelle idée de génie!", ont commenté de nombreux internautes sur Twitter.

Des scènes qui ont également fait réagir Gilbert Deray, médecin-chef à la Pitié-Salpêtrière sur Twitter, "Ce n'est pas du tout ce que le déconfinement dit 'progressif' impliquait. Je comprends que la Fête de la musique soit libératoire mais ne pouvait-on l'éviter cette année?", a-t-il déploré.

De l'autre côté de la Seine, sur le parvis de l'Institut du monde arabe, les règles édictées à l'occasion de l'épidémie de coronavirus ont été respectées : des vagues successives de 500 spectateurs ont enchaîné les karaokés assis, autour de tables de dix personnes, espacées de trois mètres, face à une scène où un animateur proposait des morceaux de rap et de pop. "J'appelle toutes celles et ceux qui s'apprêtent à se déplacer à être prudents et responsables. On peut célébrer la musique en gardant les distances et en étant prudents", a mis en garde le ministre de la Culture Franck Riester, qui s'est rendu lui aussi en début de soirée devant l'IMA.