Fête de la musique : plusieurs dizaines d'arrestations après des rassemblements non autorisés

L'envie de se rassembler, sans masque ni couvre-feu, était plus forte que l'interdiction des concerts en pleine rue et des rassemblements de plus de dix personnes. Dans plusieurs villes du pays, des centaines, voire des milliers de jeunes se sont rassemblés ce lundi soir pour profiter de la Fête de la musique. Si les rassemblements ont été calmes dans la plupart des villes, d'autres se sont soldés par des affrontements avec les forces de l'ordre, et plusieurs arrestations.

A Paris, 25 arrestations et un millier de personnes rassemblées

A Paris, les forces de l'ordre ont interpellé 25 personnes après des rassemblements massifs, et des heurts. Tout au long de la soirée, dans différents lieux de la capitale, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser des rassemblements de plusieurs centaines de personnes. Des heurts ont éclaté en fin de soirée place de la République, où un millier de personnes étaient regroupées. Des projectiles divers et des mortiers d'artifice ont été lancés contre les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogène, a expliqué Préfecture de police. Trois policiers ont été légèrement blessés.

Huit interpellations à Annecy

A Annecy, huit personnes ont été arrêtés après des affrontements entre plusieurs groupes d'individus et les forces de l'ordre dans le centre-ville. Vers 22h, des attroupements se sont formés en bordure du lac. Peu après, des jets de bouteilles en verre ont eu lieu, et les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

A Nantes, l'hommage à Steve dégénère, onze interpellations

A Nantes, où Steve Maïa Caniço est mort noyé il y a deux ans lors d'une opération policière pendant la fête de la musique, plusieurs centaines de personnes avaient décidé de lui rendre hommage. La marche blanche a été suivie d'une manifestation : à partir de 21 heures, 600 personnes ont défilé autour de la place du Bouffay. La manifestation a rapidement dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Onze personnes ont été interpelées, et quatre membres de forces de l'ordre sont blessés.

Plusieurs milliers de jeunes dans la rue à Nancy

Dans le centre-ville de Nancy, plusieurs milliers de jeunes ont également bravé l'interdiction des rassemblements. La police est intervenue vers 2h30 pour disperser certains groupes de personnes. Il n'y a pas eu de blessés.

A Strasbourg, plusieurs centaines de jeunes sur le campus

Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés sur le campus universitaire de Strasbourg pendant une bonne partie de la nuit. Dans un premier temps, des centaines de jeunes se sont rassemblés place de la République vers 21 heures, avant de se diriger vers le campus universitaire. Ils sont restés sur place jusqu'au petit matin. La police n'est pas intervenue.

A Bordeaux, la fête autour du miroir d'eau

A Bordeaux, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés sur la place de la Bourse, autour du miroir d'eau de la ville. La soirée s'est déroulée dans le calme.