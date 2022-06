Fête de la musique : des mesures de sécurité renforcées cette année à Annecy

Jets de bouteille, gaz lacrymogène, interpellations... la fête de la musique avait tourné à l'émeute le 21 juin 2021 à Annecy. Un an après, la ville et la préfecture de Haute-Savoie annoncent un dispositif de sécurité renforcé pour l'édition 2022. La consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique.

Arrête préfectoral

A compter de ce mardi 12h, et jusqu'à mercredi 8h, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite par arrêté préfectoral sur l'ensemble de la commune nouvelle d'Annecy, tout comme la détention et l'usage de fumigènes, pétards ou feux d'artifice (sauf exception réglementaire), et la distribution, la vente et l'achat de carburant à emporter.

"Des dispositifs anti-véhicules bélier et des agents de sécurité seront également positionnés" sur les 27 sites de concert organisés par la ville, "et la présence des forces de police nationale, de gendarmerie et de la police municipale sera renforcée toute la soirée et toute la nuit", indique la préfecture. "Ces mesures de sûreté et de sécurité supplémentaires sont prises afin d’éviter tout débordement et trouble à l’ordre public et préserver la tranquillité publique".

