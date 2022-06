Fête de la musique : mesures de sécurité renforcées à Strasbourg

En raison de "la menace terroriste qui reste toujours élevée", la préfète du Bas-Rhin annonce lundi un dispositif de sécurité renforcé pour la fête de la musique. Un périmètre de protection visant à protéger les visiteurs et spectateurs dans la Grande Ile de Strasbourg sera mis en place du mardi 21 juin à 16h au mercredi 22 juin à 2h.

Pour entrer dans ce périmètre, des mesures de contrôle d’accès seront mises en œuvre. il s'agit d'inspections visuelles des sacs et des bagages, et le cas échéant, palpations de sécurité et visites des véhicules.

Restriction pour les véhicules

La ville de Strasbourg a interdit la circulation et le stationnement des véhicules dans la Grande-Île du mardi 21 juin au mercredi 22 juin à 4h. Les seuls véhicules autorisés ne pourront accéder à la Grande Île que par le pont de Paris et le pont du Corbeau. La sortie est prévue par le pont Saint Nicolas et le pont du Théâtre.

Interdiction des pétards

Dans l’ensemble du périmètre, le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, de pétards, d’armes réelles ou factices, quelle qu’en soit la catégorie, et de tout autre objet pouvant constituer une arme, ainsi que des contenants en verre sont également interdits.

Le périmètre ne sera pas accessible aux animaux dangereux, les chiens de première et deuxième catégorie. Les manifestations, cortèges et défilés sur la voie publique sont interdits du mardi 21 juin 16h et jusqu’au mercredi 22 juin à 2h. Tout comme le survol de la zone par un drone.