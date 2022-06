Fête de la musique : une nouvelle victime de piqûre à Nancy

Le piqueur de la fête de la musique à Nancy a-t-il fait une troisième victime dans la nuit de mardi à mercredi ? Une troisième personne s'est en tout cas faite connaître, indique le procureur de la République de Nancy, François Pérain. Comme les autres, elle se trouvait dans le secteur de la place Stanislas.

Elle aurait été bousculée par un homme vers 23h30 rue Stanislas. Quelques minutes, elle aurait alors ressenti des picotements au bras. Une victime pas certaine à 100% que le gardé à vue soit l'auteur de la piqure même s'il correspond à sa description. Une quatrième personne a déclaré avoir été victime d'un piqueur mais il est trop tôt pour faire un lien avec les trois premiers cas.

Le gardé à vue nie les faits reprochés

Le mis en cause a été entendu par les policiers. Ce SDF nie les faits qui lui sont reprochés. Il précise aussi qu'il était fortement alcoolisé le soir de la fête de la musique et ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Quant aux seringues retrouvées dans son sac, il affirme qu'elles allaient lui servir à consommer de la drogue.

Il reste encore beaucoup de zones d'ombres. L'exploitation des images de vidéo surveillance est compliquée car il y avait foule et que les trois piqûres s'étalent sur une durée d'une heure. Les enquêteurs qui attendent encore les analyses toxicologiques pour savoir si un produit a été injecté aux victimes.

Afin de poursuivre les investigations, une information judiciaire doit être ouverte prochainement.