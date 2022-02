Fête des tuiles à Grenoble : le procès à Valence de l'attribution du marché est repoussé au 2e semestre

C'est un procès qui devait se dérouler à Valence, dans la Drôme, début mars, en raison de la délocalisation de l'affaire. Eric Piolle sera jugé "au second semestre de cette année" indique le parquet ce vendredi.

Le maire Europe-Ecologie-Les-Verts de Grenoble, Eric Piolle, ne sera pas jugé début mars pour l'attribution controversée du marché de la Fête des Tuiles. Le parquet de Valence, où l'affaire est délocalisée, vient de le faire savoir via un bref communiqué du procureur Alex Perrin :

A l'issue d'une réunion préparatoire associant les avocats des parties (prévenus et victime) et portant sur l'organisation du procès dit de la Fête des Tuiles, initialement fixé le 1er mars 2022 à 13 H 30 au Tribunal Correctionnel de Valence, la durée prévisible des débats conduit la juridiction, en accord avec les parties, à envisager le report de l'audience au fond sur deux journées au second semestre 2022.