Fête des tuiles : Éric Piolle comparaitra à l'audience correctionnelle des 26 et 27 septembre à Valence

Le maire de Grenoble et plusieurs autres prévenus sont renvoyés devant la justice dans l'affaire de la fête des Tuiles. Il doit comparaitre lors de l'audience correctionnelle des 26 et 27 septembre prochain au tribunal de Valence, car l'affaire a été délocalisée.

L'affaire de l'attribution du marché de la Fête des Tuiles à Grenoble a donc une date pour son audience. Éric Piolle, le maire (EELV) de Grenoble est renvoyé devant la justice dans l'affaire des éditions 2015 et 2016 de la fête des Tuiles. Il devra comparaitre lors de l'audience correctionnelle du 26 et 27 septembre prochain au tribunal de Valence. A Valence, dans la Drôme, car l'affaire a été délocalisée. Elle avait aussi été renvoyée une première fois, alors qu'elle était prévue en mars dernier.

Affaire délocalisée

Dans cette affaire, l'opposition municipale a longtemps ferraillé pour inciter la justice à poursuivre le maire. Elle a obtenu gain de cause avec la délocalisation de l'enquête, puis la garde à vue et ensuite le renvoi devant le tribunal de Valence. L'audience devra maintenant déterminer les responsabilités et trancher le fond de la question : la mairie, la chaine hiérarchique, et donc le maire tout en haut, ont-ils commis une erreur qualifiable de favoritisme en attribuant ce marché public à cette structure, l'association "Fusées" ?

Ou alors, est-ce, comme se défend Éric Piolle un "litige technique" sur l'interprétation de la règle des marchés publics ? La Chambre régionale des Comptes avait pointé, en 2018, des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence concernant l'organisation de cette "prestation artistique".

Jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende

L'enjeu est important, car même s'il affiche de la sérénité dans cet épisode judiciaire, Éric Piolle et les autres prévenus risquent tout de même jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, ainsi que des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une fonction publique.

Dans un communiqué, la ville de Grenoble déclarait se constituer partie civile : "Le Parquet de Valence reproche des faits supposés d’octroi d’avantages injustifiés. Ce délit peut être constitué par un manquement aux règles de la commande publique, sans qu’il n’y ait une intention de favoriser un prestataire plutôt qu’un autre" déclare la mairie.

Le groupe d'opposition municipale "Société Civile", dirigée par Alain Carignon, veut lui aussi se constituer partie civile, et le dit dans un communiqué ce jeudi 15 septembre par la voix de son avocat Me Thierry Aldeguer : "Il s’agit pour nous d’empêcher un procès inéquitable à l’occasion duquel le Maire de Grenoble bénéficie déjà d’un avocat pris en charge par la ville de Grenoble. Avec la désignation d’un adjoint au maire très proche de lui comme représentant de la partie civile, il bénéficie d’un second avocat en défense."