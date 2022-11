Fête des Tuiles : le parquet général de Grenoble fait appel de la relaxe générale dont celle d'Éric Piolle

L'affaire de la fête des Tuiles n'est pas encore terminée. Selon un communiqué de la ville de Grenoble, le parquet général de Grenoble a décidé de faire appel de la décision du tribunal de Valence prononcé le 25 octobre dernier. L'ensemble des prévenus, dont le maire de Grenoble, Éric Piolle, avaient été relaxés.

Le maire de Grenoble, Éric Piolle et six autres prévenus étaient soupçonnés de favoritisme et recel de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016. À l'issue du procès, les 26 et 27 septembre derniers, le procureur de Valence n'avait requis aucune peine à l'encontre d'Éric Piolle et deux autres prévenus. Ils avaient simplement requis des amendes pour les trois derniers.

Après sa relaxe, Eric Piolle s'était dit soulagé : "c'est une bonne nouvelle, nous sommes satisfaits." Le maire de Grenoble, qui pensait cette affaire derrière lui, va devoir retourner devant la justice, pour une nouvelle audience en appel.