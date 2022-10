Fête foraine à Saintes : l'adolescent éjecté du manège en état de mort cérébrale

La jeune victime d'un accident de manège dimanche à Saintes (Charente-Maritime) ne devrait pas survivre pas à ses blessures. Selon nos informations, l'adolescent de 16 ans est en état de mort cérébrale, au CHU de Poitiers. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place dans son lycée, l'école de l'air de la base aérienne 722 de Saintes. Une aide également proposée à la famille de la victime.

Dimanche vers 16h à la fête foraine de l'espace Mendès-France à Saintes, le garçon a été violemment éjecté d'une attraction de type chenille. Le parquet de Saintes a immédiatement ouvert une enquête, pour "blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence".

Dans un communiqué, le procureur de Saintes Benjamin Alla, assure qu'un expert est déjà à pied d'œuvre sur le manège incriminé, l'Himalaya Surf, placé sous scellés juste après le drame. Première étape : vérifier "la conformité à la réglementation applicable ainsi que le respect des contrôles périodiques dont ce type de machine doit faire l'objet."

De leur côté, les voisins du manège incriminé sont formels : leur collègue "est à jour de tous ses contrôles techniques de sécurité". Les forains évoquent une attraction éprouvée, "de conception solide", "bien entretenue" et "fiable". Plébiscitée par les visiteurs, des amateurs de sensations fortes qui apprécient sa "poussée".

La barre ventrale de sécurité a-t-elle été forcée ?

Mais alors, comment le drame a-t-il pu se produire ? "Dans le cadre de sa mission, l'expert devra également préciser s'il y a eu défaillance mécanique dans les organes se sécurité", précise le parquet de Saintes dans son communiqué. Au cœur de l'enquête : la barre ventrale qui retient les passagers assis sur leur siège quand l'attraction est lancée à pleine vitesse.

Si certains manèges sont équipés de barre automatique, celui-ci n'en a pas, précisent les forains. Ici, la barre doit être enclenchée mécaniquement par l'usager. "Une commande manuelle reste le plus simple, et le plus fiable, sauf si on cherche à l'ouvrir en marche". Et c'est ce qui se serait passé, selon les forains, s'appuyant sur des vidéos du drame.

Un scénario que les policiers de la sûreté urbaine de Saintes essaient de reconstituer, en accumulant les témoignages. Vérifiant au passage que toutes les consignes de sécurité ont bien été données au micro. C'est le cas, promettent les forains, très marqués par le drame, et qui assurent : "Nos pensées vont à la famille de la victime."

Les organisateurs de la fête foraine était en réunion à la mairie de Saintes ce lundi après-midi. Le maire Bruno Drapron a réagi lundi soir sur les réseaux sociaux : "Toute l’équipe municipale est de tout cœur avec lui, ses camarades de la base aérienne et sa famille."

Malgré ce drame, la fête foraine se poursuit sur le parking de l'espace Mendès-France de Saintes jusqu'au 8 novembre.