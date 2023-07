Fête illégale à Cavaillon : 48 CRS en renfort dans la cité du Docteur-Ayme

La préfète de Vaucluse annonce l'arrivée de 48 CRS à Cavaillon, ce jeudi après-midi. Ils vont aussi rester sur place toute la journée vendredi, en renfort des 10 policiers nationaux déjà présents dans la commune. La préfète veut renforcer les contrôles dans le quartier après la fête organisée sans autorisation pendant le week-end du 14 juillet. Des jeux gonflables et une piscine hors-sol avaient été installés au milieu des immeubles. Trois interpellations ont déjà été réalisées par la police le mardi 18 juillet.

ⓘ Publicité

"Il y a déjà eu des contrôles de piétons, de véhicules, pour que le trafic de stupéfiants ait du mal à s'installer. C'est simple, on boucle le quartier et on regarde toutes celles et ceux qui rentrent et qui sortent pour voir ce qui se passe", détaille Violaine Démaret.

Le maire de Cavaillon, Gérard Daudet, salue ces renforts. Il avait déposé plainte pour occupation illégale de l'espace public et pour l'utilisation des bornes à incendie pour remplir les piscines. Le bailleur social a également porté plainte pour l'utilisation de l'eau et de l’électricité pour les installations.