Fête illégale à Cavaillon : "On a fait ça pour les petits" expliquent des jeunes de la cité du Docteur-Ayme

Trampolines, pêche aux canards, jeux gonflables, piscine et même barbe à papa et crêpes à volonté. C'était le programme de la fête organisée le week-end du 14 juillet sur la place centrale de la cité du Docteur-Ayme à Cavaillon. Sur les réseaux, des vidéos des installations ont circulé sur les comptes qui partagent habituellement les tarifs de la drogue. Le maire de la ville a vite réagi : la fête n'a jamais été déclarée et selon lui, la piscine a été remplie avec les bornes incendies. Gérard Daudet a porté plainte et critique cette fête, sûrement organisée par les trafiquants de drogue selon lui.

Dans la cité, certains des jeunes rencontrés sont en effet impliqués dans le trafic. Mais ce n'était pas l'objet de la fête selon eux. "Le but c'était de faire plaisir aux petits" explique un des organisateurs. "Des enfants entre 3 et 10 ans, c'est pas eux qui vont venir acheter du shit" réagit un autre jeune. "De toute manière, les autorités ne voient que ça. Pour eux le Docteur-Ayme c'est que le deal. Nous ça fait deux ans qu'il ne s'est rien passé dans la cité, pas d'évènement. Alors on anime la vie de la cité, on fait plaisir aux petits et aux mamans", raconte tout sourire ce lycéen du quartier.

"La prochaine fois, on invitera le maire !"

À l'ombre sur la place centrale de la cité, les jeunes entre 17 et 19 ans parlent tous en fumant des joints du manque d'activités proposées dans le quartier. Ils racontent qu'après deux années de violences et de lutte contre le trafic de stupéfiants de la part des autorités, la place centrale "est restée vide".

"Et puis l'autorisation de mettre une piscine et des jeux gonflables, de toute manière on ne l'aurait jamais eue" avance un des organisateurs avant d'ironiser : "Mais la prochaine fois, promis, on invitera le maire !". Faire plaisir aux mamans et aux petits, certes, mais le maire Gérard Daudet rétorque que l'objectif c'est aussi, pour le trafic de stupéfiants, d'avoir une bonne image auprès des habitants de la cité.

Les restes de la piscine hors sol et du trampoline, cassés, après la fête du weekend du 14 juillet à la cité du Docteur-Ayme. © Radio France - Ulysse Le Toquin

