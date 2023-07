Fête illégale à Cavaillon : trois interpellations, deux contraventions

Après la fête illégale du 14 juillet dans la cité du Docteur-Ayme à Cavaillon, la préfecture de Vaucluse annonce l'interpellation de trois personnes mardi 18 juillet. "Grâce à la coopération des services municipaux et de la police nationale, dès le 17 juillet, de premières installations ont été retirées. Le mardi 18 juillet, toutes les installations étaient retirées. Dans le cadre de ces interventions, deux contraventions et trois interpellations ont été réalisées. La procédure judiciaire permettra d’établir les responsabilités respectives.", indique-t-elle dans un communiqué. En effet, des trampolines, une pêche aux canards, des jeux gonflables et même barbe à papa et crêpes à volonté avaient été installés au pied des tours.

"Ces installations illicites sont d’autant plus à déplorer que l’État, comme la municipalité et les autres partenaires publics et associatifs, investissent des moyens spécifiques et interviennent depuis de nombreuses années dans le quartier de Dr Ayme", ajoute la préfecture de Vaucluse. Elle précise qu'en plus de la mairie de Cavaillon , le bailleur social a lui aussi porté plainte après l'utilisation de l'eau et de l’électricité pour les installations.