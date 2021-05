Fête privée à Saint-Thégonnec dans le Finistère : l'organisatrice est médecin dans un Ehpad

Le couple de quadragénaires qui a organisé un concert samedi soir chez eux, à Saint-Thégonnec près de Morlaix, a été convoqué ce lundi après-midi à la brigade de gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix. Même en ce moment, organiser une fête chez soi n'est pas interdit. En revanche, l'enquête diligentée par un magistrat de Brest, va permettre de vérifier s'il y a ou non mise en danger de la vie d'autrui.

La femme de ce couple marié est médecin dans un Ehpad de Morlaix. Le couple aurait indiqué aux gendarmes avoir géré cette fête avec le respect des gestes barrières, des distances et du gel hydroalcoolique à l'entrée. Les gendarmes, qui ont passé la nuit à proximité de la maison, disent avoir constaté l'absence de masque.

Un camping pour respecter le couvre-feu

Contrairement à la fête organisée la même nuit à Binic dans les Côtes d'Armor, où de nombreux PV ont été dressés, les gendarmes ont peu verbalisé à Saint-Thégonnec. Les participants auraient relativement bien respecté le couvre-feu en arrivant sur le site avant 19h et en repartant après. Les gendarmes ont cependant dressé une poignée de PV pour défaut de contrôle technique ou ivresse sur la voie publique.

Ont-ils pris des risques pour la vie d'autrui ?

L'enquête va porter sur le nombre de personnes présentes sur le lieu. Selon une source proche de l'enquête, le couple aurait indiqué avoir 116 invités à cette soirée concert. Les gendarmes ont compté 150 voitures.

Plusieurs artistes se sont produits dont un groupe brestois de chansons françaises, très connu dans la région et qui indique avoir fait une facture, tout à fait légalement. Selon plusieurs témoins, l'entrée était libre, avec une proposition de participation. Chacun ayant ensuite amené de quoi boire et manger à la manière d'une auberge espagnole. Les gendarmes ont eux constaté que l'entrée était payante avec une affiche indiquant le prix de 20 euros. Cette question pourrait être déterminante pour d'éventuelles poursuites. À défaut de "mise en danger d'autrui" avérée, la question d'une "activité professionnelle non rémunérée" pourraient être étudiée par les gendarmes.