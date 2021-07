Fête sauvage à Carnac : le maire de la commune s'inquiète de la fermeture prolongée des discothèques

Dans la nuit du 14 au 15 juillet entre 500 et 700 fêtards se sont réunis sur la grande plage de Carnac (Morbihan) à la suite du feu d'artifice de la fête nationale. Le maire Olivier Lepick espère que les deux principales discothèques de la ville ouvriront au plus vite.

Faute de discothèques, la soirée s'est terminée sur la plage. Entre 500 et 700 personnes se sont retrouvés sur la grande plage de Carnac (Morbihan) ce mercredi 14 juillet indique le maire de la ville Olivier Lepick. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une fête organisée mais d'une soirée improvisée liée à une combinaison de facteurs : le maintien de feu d'artifice qui a rassemblé 60.000 personnes d'après la police municipale et la fermeture des discothèques de la ville.

"L'envie de faire la fête n'a pas diminué, surtout en sortant de cette période de confinement. Les jeunes cherchent des endroits pour faire la fête et le lieu le plus facile d'accès lorsque les boîtes de nuit sont fermées ce sont les plages", analyse le maire. Il dit avoir déjà constaté un phénomène similaire l'année dernière avec "plus de nuisances sonores, plus de fêtes improvisées" et ajoute craindre un phénomène similaire cet été.

"J'espère que les discothèques vont ouvrir rapidement. Les boîtes de nuit, pour une commune balnéaire, c'est un outil extrêmement utile parce que cela permet de canaliser, de gérer les jeunes à un endroit donné et les boîtes de nuit sont gérées par des professionnels" ajoute Olivier Lepick.

Le Stirwen fermé au moins jusqu'au mois d'août

Alors que le maire de Carnac espère donc un retour des discothèques dans sa commune, le Stirwen indique qu'il restera fermé "au moins jusqu'au mois d'août." La gérante précise que le protocole sanitaire demandé n'est pas tenable dans son établissement. "Si c'est pour rouvrir pour que ça ne soit pas bien ce n'est pas la peine", se désole-t-elle. De plus, l'instauration du pass sanitaire a été "le coup de grâce" selon elle.