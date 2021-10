Des anti-corrida gagnent en justice le droit de manifester pendant les Journées taurines de Béziers

"On est très heureux que la justice ait reconnu notre droit légitime à manifester." Sophie Maffre-Baugé, la présidente du Comite de liaison biterroise pour l'abolition de la corrida (Colbac) commente avec satisfaction la décision du tribunal administratif de Montpellier. Ce dernier a suspendu jeudi un arrêté préfectoral interdisant à l'association de manifester pendant les Journées taurines de Béziers qui se déroulent du 21 au 24 octobre.

Le Colbac avait déclaré deux manifestations, jeudi et dimanche, devant le théâtre municipal et devant les arènes de Béziers, "une action sans prise de parole avec seulement dix manifestants, pas un de plus" mais avec des pancartes et visuels "pour dénoncer les souffrances des animaux de corridas" précise Sophie Maffre-Baugé.

Réponse du sous-préfet de Béziers : "Toute manifestation ou rassemblement ayant pour objet de protester contre la tenue de corridas est interdit" sauf à respecter une sorte de périmètre de sécurité autour de ces deux lieux "de plusieurs centaines de mètres". Dans son arrêté, Pierre Castoldi invoque en effet un risque de "troubles à l'ordre public" d'autant que ces Journées généreront "la venue d'un public important". Le sous-préfet s'appuye sur la "forte implantation tauromachique" à Béziers qui relève "d'une tradition locale ininterrompue". Il précise enfin que l'interdiction a été préalablement demandée par la Ville de Béziers et par la Fédération des clubs taurins de la ville.

En retour, le Colbac avait dénoncé une "mesure totalement disproportionnée".

