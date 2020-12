Fêtes clandestines à Reims ? Le maire Arnaud Robinet saisit le Procureur de la République

Les images sont claires : il s'agit bien d'une fête en période de confinement à Reims. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ce dimanche 13 décembre montrent des dizaines de personnes rassemblées au même endroit, en musique. Ni distanciation sociale, ni masque sur ces images qui dateraient de samedi soir.

Le maire de Reims Arnaud Robinet va envoyer un courrier au Procureur pour qu'il estime s'il y a opportunité ou pas d'ouvrir une enquête. Il actionne ainsi l' article 40 : "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont attachés."

Un événement de promotion

Selon nos informations, la fête s'est tenue dans un local rue du Colonel Charbonneaux à Reims vendredi et samedi soir. Il s'agirait d'un showroom pour promouvoir des vêtements. La Stade de Reims, visible sur un panneau publicitaire aux couleurs du club dément avoir été mis au courant de cette soirée.

La marque Barrem surprise par "la partie festive" de l'événement

La marque Barrem, visible sur les vidéos via sa dernière cuvée de champagne et participante du showroom a réagi rapidement sur Instagram, dénonçant les "débordements ayant eu lieu", et pointant du doigt "l'entité en charge de la création et de l'organisation de cet événement. En raison du caractère grave des actions menées pendant le weekend passé, Barrem Reims Prêt-à-porter confirme l'arrêt total de toute collaboration avec la société responsable et condamne le comportement délétère de l'organisation."

A noter qu'aucun PV n'a a été dressé par la police municipale ou nationale. Les forces de l'ordre ont été informées après les faits, via les réseaux sociaux et un compte twitter qui comptabilise très peu d'abonnés.