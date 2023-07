Fêtes de Bayonne 2023 : sécurité, prévention, comme l'an passé 900 agents seront mobilisés

Le dispositif de sécurité des Fêtes de Bayonne a fait ses preuves les années précédentes, il est donc reconduit pour cette édition 2023. C'est en substance ce qu'ont annoncé, ce vendredi 21 juillet, le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray, le sous-préfet Fabrice Rosay et le procureur de la République Jérôme Bourrier. 900 agents de sécurité et de secours seront mobilisés du 26 au 30 juillet.

550 forces de l'ordre, 360 secouristes

550 agents de sécurité, d'abord. Parmi eux 240 CRS (180 chaque nuit et 60 chaque jour) 150 policiers, 40 gendarmes, 39 policiers municipaux, 10 agents de la police aux frontières d'Hendaye et les salariés d'une société privée de sécurité. Ils seront présents à la fois dans le périmètre des Fêtes, sur les routes pour des contrôles d'alcoolémie, dans les gares routières et ferroviaires et même, pour certains, dans les trains.

Côté secours, 20 véhicules, 360 pompiers, médecins/infirmiers/aides soignants du Samu, bénévoles de la Croix Rouge et de la Protection civile seront mobilisés. Comme les années précédentes, trois postes médicaux avancés seront installés : le principal allée de Glain, les autres au niveau de l'IUT de Bayonne et de l'école Albert 1er. Des équipes pédestres mobiles parcourra le périmètre des Fêtes en permanence. Un "axe rouge", interdit aux voitures et encadré par 12 motards CRS, permettra le cas échéant de transporter rapidement un éventuel blessé jusqu'à l'hôpital de Bayonne.

Une brigade anti-bruit

Le parquet de Bayonne prévoit également de renforcer ses permanences, grâce au renfort des enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne notamment pour les cas d'agressions sexuelles ou viols, afin de traiter le plus rapidement possible toute plainte et de juger en comparution immédiate les auteurs de délits. L'an dernier, une plainte pour viol avait été déposée. Son auteur avait été interpelé et mis en examen.

Une brigade de tranquillité nocturne sera chargée de mesurer les décibels s'échappant des sonos. Pour rappel, la mairie a pris un arrêté municipal cette année qui interdit aux bars et aux particuliers de dépasser 95 décibels la nuit, 92 le soir. Il y aura des sanctions, prévient le maire Jean-René Etchegaray. "Les agents seront équipés de matériel de mesure et ceux qui ne respectent pas la règle seront verbalisés, voire condamnés à des fermetures administratives pouvant aller jusqu'à 1 mois".

Parkings relais et prévention

Comme l'année dernière, trois grandes surfaces jouent le jeu cette année pour laisser gratuitement leur parking à disposition des festayres. Il s'agit du Leclerc de Bayonne Nord, d'Ametzondo Ikea et du BAB2, situés à proximité des transports en commun. Des employés de ces grandes surfaces assureront le gardiennage des parkings la nuit.

Enfin, l'accent sera mis sur la prévention. Comme l'année dernière un barnum situé près de l'université informera les festayres sur les violences sexuelles et sexistes. Il servira également de refuge à toute victime éventuelle. Enfin, et c'est une nouveauté, le centre d'accueil et d'accompagnement contre les risques liés à l'usage des drogues (Caarud) de Bayonne ira à la rencontre des plus jeunes afin de les informer sur les drogues et risques liés à l'alcool. Cette année 25 000 éthylotests ont été commandés afin d'être distribués aux festayres. C'est 10 000 de plus que l'an dernier.

En 2022, les Fêtes de Bayonne avaient rassemblé 1,2 million de personnes sur les cinq jours.