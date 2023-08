Fêtes de Bayonne : ce que l'on sait de l'agression qui a causé la mort d'un Bayonnais

Patrice Lanies, un Bayonnais de 46 ans, est mort ce jeudi 3 août à l'hôpital, neuf jours après avoir été agressé. Au premier jour des fêtes de Bayonne, le mercredi 26 juillet, il avait demandé à des festayres de ne pas uriner devant chez lui. Il a été roué de coups. Atteint d'une hémorragie cérébrale, il est décédé des suites de ses blessures. France Bleu revient en détail sur cette affaire. Voici ce que l'on sait ce vendredi 4 août, en fin de journée.

Une agression le premier jour des fêtes

La victime a été passée à tabac vers 22h30 au 38 quai des Corsaires, en bord de Nive, coté petit-Bayonne, lors de la cérémonie d'ouverture des fêtes. Il demandait à trois individus qui urinaient devant son domicile de quitter les lieux. Selon des témoins, l'un des agresseurs a porté un coup très violent à la tête de la victime. Tous trois se sont ensuite enfuis en courant rue Marsan avant l'arrivée de la police. Lors de son admission à l'hôpital de Bayonne, le pronostic vital de la victime était engagé. Elle souffrait d'une hémorragie cérébrale et avait été plongée en coma artificiel.

Qui était Patrice Lanies ? Un de ses voisins, restaurateur, rencontré par France Bleu Pays Basque, a tenu à mettre en avant sa personnalité : "C'était un gars très gentil, très sympa, droit dans ses baskets, tellement droit dans ses baskets qu'il a voulu dire aux gens de respecter le pas-de-porte, ce qui est normal, et voilà ce qui est arrivé ! " Patrice faisait preuve de beaucoup d'humanité et d'empathie, raconte le Bayonnais : "J'ai perdu mon fils il y a plus d'un an, et là Patrice était venu me voir et me soutenir. J'étais très très ému parce que c'est une solidarité qui touche les gens. Venir voir quelqu'un juste parce que c'est un voisin... " confie le gérant.

Analyser les images

"Initialement qualifiés de tentative d'homicide involontaire, les faits ont été requalifiés en homicide volontaire", a expliqué ce vendredi Caroline Pariel vice-procureure à Bayonne. "Tout le monde mesure l'importance de cette enquête criminelle aujourd'hui." Ce sont la PJ de Bayonne et un juge d'instruction de Bayonne qui diligentent l'enquête. "La priorité, c'est d'analyser les vidéosurveillances de la ville afin de retrouver les auteurs présumés", a précisé la vice-procureure.

Suite à l'appel à témoin puis au portrait robot diffusés par la police de Bayonne, "l'enquête progresse", a encore affirmé Caroline Pariel, expliquant que de nombreuses personnes avaient déjà contacté la police.

Le suspect recherché, qui aurait porté le coup le plus violent à la tête de la victime, est un homme avec des cheveux bruns. Selon le parquet de Bayonne, il fait entre 1,80 et 1,85 m et est costaud. Toujours selon le parquet de Bayonne, les trois agresseurs sont des hommes de 20-25 ans avec une corpulence musclée ou athlétique, ils ont des cheveux courts châtains/bruns. Au moment des faits, ils portaient des shorts blancs ou rouges et étaient torse nu.

Le portrait robot diffusé par la police de Bayonne - PJ de Bayonne

La PJ demande à tous ceux qui étaient présents quai des Corsaires et rue de Marsan le mercredi 26 juillet entre 23 heures et 3 heures du matin de leur communiquer les images (photos ou vidéos). Le numéro à contacter est 05.57.85.77.00. L'anonymat est garanti.

L'émotion à Bayonne

Du côté de la municipalité, l'heure est au recueillement et au respect de la mémoire de la victime. Jean-René Etchegaray a simplement twitté un message de soutien à sa famille endeuillée : "Au nom de la communauté des Bayonnais.e.s, j'adresse notre témoignage de soutien et d'affection à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve."

Même discrétion affichée du côté des peñas, qui ne veulent pas "épiloguer sur ce décès par respect pour le deuil de la famille ", et à la demande de la famille elle-même. Elles organisent un rassemblement ce vendredi 4 août, à 18h , place de la mairie à Bayonne. Rassemblement auquel appellent également les cafetiers-restaurateurs bayonnais et le collectif des riverains. Une manifestation pour " dire non à toutes formes de violences" durant les fêtes, alors qu'une cinquième plainte pour viol durant les fêtes de Bayonne a été déposée.

