Fêtes de Bayonne : Trois voleurs de téléphones portables condamnés chacun à trois mois de prison ferme

Tous les deux portent encore le tee-shirt blanc indispensable lors des fêtes de Bayonne, mais largement défraîchi par les longues heures de garde à vue au commissariat de la ville. Tous les deux sont des ressortissants roumains qui ont débarqué au Pays Basque pour passer du bon temps lors la nuit d'ouverture des fêtes de Bayonne, mais qui vont en profiter aussi pour "faire des affaires". Tous les deux se succèdent à la barre du tribunal judiciaire présidé ce lundi 31 juillet par Florence Bouvier. L'audience ne va pas trainer.

Un butin destiné à la revente en Roumanie

Âgé de 32 ans, le premier prévenu raconte que dans la nuit du 26 au 27 juillet, il a acheté 22 téléphones portables à deux inconnus pour un montant total de 600 euros environ. Il voulait ensuite "monter un commerce de revente de téléphones" dans son pays natal. L'occasion était donc belle pour lui de joindre l'utile à l'agréable lors des festivités bayonnaises. Mais son plan va tomber à l'eau lorsqu'il est arrêté en gare de Bayonne par les agents de la SNCF. Il se doutait bien que les "téléphones provenaient de vols" mais il a fermé les yeux. Une histoire à laquelle le parquet ne croit pas du tout. "160 téléphones portables ont été volés cette nuit-là. Une insécurité croissante qui pollue les festivités" insiste la substitute du procureur de la république.

Trois mois de prison

Physique un peu plus massif pour le second prévenu. Mais les faits sont identiques. L'homme, âgé de 27 ans et à la barbe fournie, a lesté ses poches et son cabas de 28 téléphones portables. Il explique les avoir "acquis pour 850 euros à un inconnu dans la rue". Les policiers de Bayonne, grâce aux témoins et au système de géolocalisation des téléphones, vont interpeller l'individu rapidement. Comme lors du premier cas, les explications à la barre du tribunal ne parviennent pas à convaincre les magistrats. La défense assurée par Me Emma Leduc n'a guère de grain à moudre. Les juges vont suivre les réquisitions du parquet et condamner chacun des deux hommes à trois mois de prison ferme. Le premier a été incarcéré à la maison d'arrêt de Pau et devra verser 429 euros à l'une des victimes qui s'est constituée partie civile. Le second va purger sa peine à Bayonne. Trente téléphones portables volés ont également été retrouvés dans un sac à côté de lui.

Un troisième voleur condamné

Lors de cette même audience, un Sénégalais de 20 ans a été également été condamné. L'homme a été arrêté en possession de 15 téléphones portables dans la nuit du 26 au 27 juillet. Là encore, la géolocalisation a permis de trouver le voleur qui a été identifié par les victimes. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, le prévenu réside habituellement en Espagne et a expliqué être venu à Bayonne pour faire la fête "et non pas voler". Trois victimes se sont constituées partie civile. Le voleur a été condamné lui aussi à trois mois de prison ferme.