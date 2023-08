Fêtes de Bayonne : plusieurs centaines de personnes rassemblées pour rendre hommage au Bayonnais tué

Beaucoup d'émotion ce vendredi 4 août, lors du rassemblement en hommage à Patrice Lanies. Cet habitant bayonnais de 46 ans est décédé des suites de ses blessures , neufs jours après avoir été agressé par trois individus mercredi 26 juillet, le jour de l'ouverture des fêtes de Bayonne. L'annonce de sa mort, jeudi 3 août, a provoqué une onde de choc. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel des peñas, des cafetiers-restaurateurs et des collectifs de riverains, qui organisaient une manifestation vendredi 4 août pour dire "non à la violence pendant les fêtes".

Des manifestants qui regrettent de ne pas être plus nombreux

Parmi les manifestants, cette retraitée indignée : "La violence gratuite, c'est un scandale. Vous faites une réflexion mineure et on vous tape jusqu'à la mort". Un jeune homme abonde : "On devait se rassembler tout simplement pour dire stop à cette violence gratuite, ce n'est plus possible d'accepter ce genre de choses, surtout dans les moments de fêtes."

Cécile, habitante de Bayonne, regrette que les manifestants soient "malheureusement aussi peu" détaille-t-elle : "On était beaucoup plus nombreux la semaine dernière sur cette même place, la place de la Liberté, pendant les fêtes" avant d'ajouter "la liberté, c'est d'être à un endroit, d'y vivre, et d'y habiter en toute sécurité."