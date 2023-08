Fêtes de Bayonne : une manifestation pour dire "Non à la violence" après le décès et les plaintes pour viol

L'émotion est forte à Bayonne après l' annonce ce jeudi 3 du décès de Patrice, un Bayonnais de 46 ans , violemment frappé par 3 individus le premier soir des Fêtes sur les quais de Nive, parce qu'il leur demandait d'arrêter d'uriner sur le mur de son immeuble. Les peñas, les cafetiers-restaurateurs bayonnais et le collectif des riverains appellent à une manifestation ce vendredi à 18h sur la place de la mairie pour dire "non à toutes formes de violences."

Patrice est "mort pour avoir seulement rappelé à des festayres la bienséance, le respect et la bonne tenue que l’on doit avoir quand on vient faire les fêtes dans une ville dont les rues sont là pour accueillir de la joie et la bonne humeur", écrivent les associations dans un communiqué commun. "Les Penas Bayonnaises, les Professionnels restaurateurs – cafetiers- les collectifs de riverains – le PAF s’associent pour dénoncer ces faits dont nous espérons tous qu’ils ne resteront pas impunis". Elles appellent à partager le plus largement possible sur les réseaux sociaux le portrait-robot de l'un des suspects diffusé ce jeudi par la police judiciaire.

Manifestation à 18h à Bayonne

Les peñas, les professionnels et les riverains rappellent qu'également 4 plaintes pour viol sont actuellement instruites par les enquêteurs et le Parquet de Bayonne. C'est pour dénoncer ce crime et dire "non à toutes formes de violence durant les Fêtes de Bayonne" qu'elles appellent donc à manifester ce vendredi à 18h sur la place de la Liberté, devant la mairie, à Bayonne.