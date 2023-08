Fêtes de Bayonne : vive émotion après la mort de l'homme agressé

Vive émotion après la mort de l'habitant bayonnais agressé. Patrice, 46 ans, c e Bayonnais a été agressé mercredi 26 juillet, le premier jour des fêtes de Bayonne , alors qu'il rentrait chez lui. Il a été violemment frappé à la tête après avoir demandé à des passants d'arrêter d'uriner devant chez lui. Il était dans le coma depuis neuf jours. Sur les réseaux sociaux, les réactions s'accumulent. À commencer par le maire de Bayonne, Jean-René Etchegarray. "Le Bayonnais sauvagement agressé lors de la première nuit des fêtes a succombé à ses blessures. Au nom de la communauté des bayonnais.e.s, j’adresse notre témoignage de soutien et d’affection à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve", écrit l'édile sur Twitter. Par respect pour le deuil de la famille, la majorité municipale a décidé de ne pas s'exprimer au-delà de ce message.

Manifestation ce vendredi

Même raisons évoquées du côté des peñas, qui ne veulent pas "épiloguer sur ce décès par respect pour le deuil de la famille", et à la demande de la famille elle-même. Elles organisent en revanche un rassemblement vendredi 4 août, à 18h , place de la mairie à Bayonne. Rassemblement auquel appellent également les cafetiers-restaurateurs bayonnais et le collectif des riverains. Une manifestation pour "dire non à toutes formes de violences" durant les fêtes. Quatre plaintes pour viols ont aussi été déposées et sont instruites par le Parquet. Le parti Europe Écologie les Verts Pays basque a d'ores et déjà annoncé se joindre au mouvement.

Patrice habitait sur le quai des corsaires à Bayonne © Radio France - Rémy Doutre

"Demain Bayonne", un des groupes de l'opposition municipale écrit dans un communiqué que "cet évènement dramatique suscite peine, colère et compassion de la part des habitants qui ont conscience qu’ils auraient pu être confrontés à la même situation." Le parti appelle à une réflexion autour des fêtes de Bayonne, "afin de repréciser ensemble leur sens, de redéfinir les modalités de leur organisation future et de garantir ainsi leur pérennité et leur sécurité. Sophie Herrera-Landa réagit, en tant que représentante de l'association : "C'est un trauma collectif. Notre communiqué ne se veut pas polémique, c'est un appel à se rassembler dans le deuil et à échanger, au dialogue, c'est un besoin qu'on ressent et dont on se fait porte-voix en tant qu'association citoyenne."

Portrait robot

Une enquête a été ouverte pour meurtre par le parquet de Bayonne. La police judiciaire a diffusé un portrait-robot de l'un des agresseurs. Le suspect recherché est un homme avec des cheveux bruns, dont le portrait-robot apparait en tête de cet article. Selon le parquet de Bayonne, il fait entre 1,80 et 1,85 m et est costaud. Toujours selon le parquet de Bayonne, les trois agresseurs sont des hommes de 20-25 ans avec une corpulence musclée ou athlétique, ils ont des cheveux courts châtains/bruns. Au moment des faits, ils portaient des shorts blancs ou rouges et étaient torse nu. Le service de police judiciaire est également à la recherche de photos ou vidéos du moment de l'agression.

Toute personne reconnaissant le portrait robot ou ayant des photos/vidéos à communiquer sur l'heure de l'agression peut joindre le 05.57.85.77.00, son anonymat sera protégé.