La préfecture de l'Eure vient d'annoncer des mesures réglementaires à l'approche des fêtes de fin d'année. Cela concerne la vente de carburants, d'artifices et d'alcool. Les mesures entrent en vigueur dès ce vendredi.

Fêtes de fin d'année : le préfet de l'Eure interdit la vente de carburants en jerrycans et de feux d'artifices

La vente et l'utilisation de tous types d'artifices est interdite dans l'Eure dès ce vendredi soir.

À l'approche des fêtes de fin d'année, le préfet de l'Eure serre la vis. A compter de 20h ce vendredi, il est interdit d'acheter des carburants, des produits chimiques inflammables ou explosifs, à emporter en contenant transportable, à l'exception des bouteilles de gaz naturel. En conséquence, l'achat et le remplissage de jerrycans d'essence est interdit.

Interdits aussi, la vente et l'achat d'artifices, quelle que soit la catégorie. Leur utilisation reste possible, mais uniquement dans l'espace privé, hors des lieux de grand rassemblement de personnes et hors des zones d'immeubles d'habitation.

Enfin, le préfet interdit aussi la vente à emporter de boissons alcoolisées autres que bières, cidres, vins, crèmes de cassis et vins doux, du 24 décembre 20h au 25 décembre 8h et du 31 décembre 20h au 1er janvier 8h. Les services de l'Etat dans l'Eure rappellent par ailleurs que la consommation d'alcool fort est interdite sur la voie publique, en raison de l'épidémie de Covid, un interdiction qui reste valable pendant les fêtes.

Retrouvez le détail de l'arrêté préfectoral