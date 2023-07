Fêtes de la Madeleine 2023 : interpellé avec 90 grammes de cannabis sur lui, un jeune de 18 ans condamné

Douze mois de prison avec sursis. C'est la peine à laquelle a été condamné, sur reconnaissance préalable de culpabilité, un jeune homme de 18 ans ce 22 juillet par le parquet de Mont-de-Marsan pour "usage et détention de stupéfiants". Il a été interpellé près de la gare ce 21 juillet avec 90 grammes de résine de cannabis sur lui, en pleine fêtes de la Madeleine.

Dans le détail, le prévenu a écopé de six mois de prison avec un sursis probatoire de 18 mois, et de six autres mois d'emprisonnement à effectuer sous bracelet électronique. Il n'ira donc pas en prison. Le parquet l'a également condamné à une obligation de soins, et il a interdiction de paraître aux fêtes de la Madeleine 2023 et 2024.

Au total, cinq personnes ont été placées en garde à vue ce 21 juillet dans le cadre des festivités montoises, dont quatre pour des affaires de stupéfiants et une cinquième pour une affaire de vol de téléphone portable.