Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan : un homme en garde à vue après des signalements de piqures sauvages

C'était ce que tout le monde redoutait, et c'est donc bel et bien arrivé dès la première soirée de la Madeleine : plusieurs cas de piqures sauvages ont été signalés. Six personnes précisément se sont rendues au Poste de Secours de la Place Saint-Roch en pensant avoir été victimes de piqures. Pour cinq d'entre elles, les traces constatées ont été jugées compatibles avec une potentielle piqure (la 6ème personne présentait en réalité une trace d'abrasion qui n'avait rien à voir avec une piqure). Conformément à la procédure mise en place, il leur a donc été demandé de se rendre au centre hospitalier pour y effectuer des prélèvements. Trois personnes se sont effectivement rendues à l'hôpital Layné.

Interpellé suite au témoignage d'une victime

C'est sur la base du témoignage de l'une de ces victimes présumées, qu'un homme a été interpellé par les policiers du commissariat de Mont-de-Marsan. Il s'agit d'un jeune Landais, déjà connu des services de police, notamment pour des faits de violence. Il a été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont s'attacher ce jeudi à recueillir des témoignages afin de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments probants pour le relier, ou non, à un ou plusieurs cas de piqures sauvages.