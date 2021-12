Fêtes de Noël : des opérations "anti hold-up" à Guéret

La police réalise une opération "anti hold-up" à Guéret en décembre. Les forces de l'ordre rendent visite aux commerçants et leur redonnent des conseils de prudence.

Par petits groupes de trois ou quatre, les agents de police pénètrent dans les boutiques du centre-ville de Guéret. Ils participent à une opération nationale dite "anti hold-up", qui dure de début décembre à mi-janvier. En effet, la période des fêtes de Noël est souvent plus à risque pour les commerçants, qui ont plus de liquide dans les caisses et davantage de clients à gérer en boutique. Pendant des tournées spéciales, les policiers remettent aux commerçants une plaquette, rappelant quelques conseils de prudence. Des patrouilles supplémentaires sont aussi prévues.

Distribution de conseils

Cette opération "anti hold-up" se tiendra jusqu'à mi-janvier. Pendant leur tournée, les policiers distribuent les conseils : "nous recommandons aux commerçants de changer leur itinéraire lorsqu'ils vont déposer la caisse à la banque, ou bien d'être très attentifs aux vols à l'étalage", détaille Eric Gigou, le commissaire divisionnaire de Guéret. En cas d'attaque à main armée, le conseil est de "faire la part des choses entre la perte matérielle et l'intégrité physique", et surtout "ne pas aller jusqu'au drame".

"En 23 ans, je n'ai jamais eu de problèmes"

Dans les commerces, l'accueil est bon, même si certains ne se sentent pas particulièrement en insécurité. "Les clients payent beaucoup en carte bleue, il n'y a presque plus d'espèces, explique Christophe Guérot, qui tient une serrurerie dans le centre ville. En 23 ans je n'ai jamais eu de problèmes."

De fait, certains commerces sont plus visés que d'autres : "surtout ceux dans lesquels on paye en liquide ou bien là où on trouve des produits onéreux", reprend le commissaire.