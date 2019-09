Fêtes du Roi de l'Oiseau : les agents propreté du Puy-en-Velay menacent de faire grève

Le Puy-en-Velay, France

Les agents de propreté du Puy-en-Velay menacent de faire grève ce week-end lors des traditionnelles Fêtes du Roi de l'Oiseau qui démarrent ce mercredi 18 septembre. Le syndicat Force ouvrière agglomération 43 veut que les dimanches et jours fériés soient payés en heures supplémentaires ou majorées.

Depuis la mise en place au 1er janvier dernier du nouveau protocole sur le temps de travail, les agents de la ville du Puy estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées et assurent que leur rémunération a baissé.

Des négociations sont en cours ce mercredi entre les agents et le maire Michel Chapuis. Le préavis de grève pourrait être levé dans la journée.

Préjudiciable pour les Fêtes

Cette grève serait préjudiciable pour les Fêtes estime son président Gérard Langrené qui a réagit sur France Bleu Saint-Étienne Loire : " Il faut savoir que la ville est fréquentée par plus de 125 mille personnes, quelques rues sont forcément jonchées de gobelets et d'assiettes [...] et chaque matin la ville est nettoyée dans son ensemble par tous ces agents". Seize agents travaillent au service propreté de la ville du Puy-en-Velay.