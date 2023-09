Fêtes juives : Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la sécurité des lieux de cultes juifs

Alors que les fêtes juives de Tichri ont lieu du 15 septembre au 8 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé un renforcement de la protection des lieux de culte juifs, selon un télégramme daté de ce vendredi et adressé aux préfets et aux directeurs de la police et gendarmerie nationales, auquel franceinfo a eu accès.

"Le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que la persistance des tensions au plan international, exigent le maintien d'une extrême vigilance", écrit le ministre dans cette note. Gérald Darmanin demande notamment "une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices". Il souhaite également "un engagement des militaires de l'opération Sentinelle sur les lieux et édifices les plus sensibles ou les plus emblématiques à l'heure des rassemblements et des célébrations".

Le ministre demande enfin une "limitation du nombre d'accès aux lieux de culte", "le contrôle visuel des flux entrants aux fins de détection d'individus suspects" et "l'attention particulière portée aux véhicules en stationnement à proximité des lieux de rassemblement ou de culte".

Le mois de septembre est marqué par de nombreuses festivités juives, ponctuées notamment par les fêtes de Roch Hachana (15-17 septembre), Yom Kippour (24-25 septembre), Souccot (29 septembre-8 octobre) et Sim'hat Torah (8 octobre).