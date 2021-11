Fettah Malki, condamné pour avoir fourni une arme à Mohamed Merah, interpellé à Toulouse

De petit trafiquant toulousain, il était devenu le fournisseur de l'arme, un pistolet-mitrailleur semi-automatique, avec laquelle furent lâchement assassinés trois enfants et un homme un matin de mars 2012, quartier Roseraie à Toulouse. Fettah Malki a été condamné en 2017 à 14 ans puis 10 ans de prison en appel en 2019 pour avoir procuré une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah, avant que ce dernier n'attaque des militaires et une école juive à Montauban et Toulouse. Après avoir purgé sa peine, libéré cet été, Fettah Malki a été arrêté mercredi soir lors d'une opération de la Sûreté départementale dans le quartier des Izards, et placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté son assignation à résidence, nous confirment le parquet de Toulouse et une source policière.

Comparution immédiate lundi

Début octobre, France Bleu Occitanie révélait que Fettah Malki était sorti de prison fin août. Cet Algérien de 39 ans, arrivé en France quand il était enfant, a été libéré après huit années sous les barreaux. Soit deux ans de moins que la peine qui lui a été infligée en appel pour association de malfaiteurs terroristes, cette dernière qualifications ayant finalement été retirée par le tribunal expliquait son avocat Alexandre Martin, justifiant les remises et réductions automatiques de peine.

Aussitôt sorti de prison, Fettah Malki a été placé en centre de rétention administrative à Cornebarrieu, près de Toulouse d'où il attendait son expulsion vers son pays natal.

Sa défense plaidait alors pour qu'il puisse rester en France où vivent ses enfants nés français de mère française. Le trentenaire était donc sous le coup d'une assignation à résidence qu'il a enfreinte mercredi soir.

Fettah Malki a été déféré devant un juge ce jeudi, confirme le parquet. Il risque dans un premier temps la révocation de son contrôle judiciaire et une mise en détention provisoire. Il passera en comparution immédiate ce lundi 22 novembre.