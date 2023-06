Feu à Bois-de-Champ dans les Vosges : "On se prépare à être évacué"

Une trentaine d'hectares de forêt ont déjà brûlé en une nuit, à Bois-de-Champ, dans les Vosges, où l'incendie est toujours en cours mercredi 14 juin. Emmanuelle, une habitante du village, assiste à ce triste spectacle depuis hier. "Ca fait peur, c'est mon lieu de travail" Elle gère effectivement le parc d'aventure Out-Dog dans la forêt touchée par le feu. "On a tout ce qu'il faut pour être évacué au cas-où", ajoute-t-elle.

"C'est effrayant"

Même si la préfète a exclu l'éventualité d'évacuer le village mercredi matin, Emmanuelle s'est concertée avec ses amis pour trouver un pied-à-terre au cas-où. "On a six chiens sur place, on a deux chats, il faut réussir à évacuer tout ce petit monde au cas-où, on a peur que le vent tourne", confie la gérante.

Elle a entendu l'hélicoptère bombardier d'eau survoler la zone une partie de la nuit. "On voyait les flammes de la maison hier après-midi, c'était effrayant". Elle s'est réveillée ce matin entourée d'épaisses fumées noires.

Pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers, la préfète des Vosges demande aux riverains et aux touristes de ne pas se rendre sur les lieux, ne pas s’arrêter sur les bords de route et ne pas randonner à proximité