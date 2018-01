L'incendie à la Trinité ce mercredi soir a marqué les riverains. 22 personnes ont été évacuées en urgence dans la nuit à cause du vent violent. Nous les avons rencontrées.

Ils ont eu très peur. Des habitants de la Trinité, commune au nord de Nice, ont subi un important incendie attisé par des vents violents qui s'est déclaré mercredi soir. Dix maisons du quartier résidentiel de la Plana au nord de la commune ont dû être évacuées. Au total, 22 personnes ont passé quelques heures dans l'école du quartier.

Alain habite à 50 mètres de l'incendie, "Merci aux pompiers"

Cet incendie a mobilisé 131 sapeurs-pompiers. Ils ont empêché la progression du feu jusqu'aux résidences. Deux hectares ont brûlé. Alain possède la maison la plus proche de l'incendie. Il a bien cru que les flammes allaient brûler son logement.

"Le feu est parti à 50 mètres de la maison, au début ça fait peur, ça prend une proportion, nous avons eu peur pour la maison. Nous avons été évacués et nous avons vu toute la solidarité des voisins et merci aux pompiers. Le service public là on voit qu'ils sont utiles."

Ce n'est pas le premier incendie dans cette zone.

"Le précédent incendie, nous étions traumatisés"

Un autre incendie s'est déclaré il y a quelques années dans cette même zone, toute proche de l'école de La Plana. Brigitte se souvient de ce feu : "nous étions énormément traumatisés, nous avons eu très peur parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a le feu. Il y a beaucoup de pins. Si jamais il y a un feu près de l'école, il va falloir évacuer les enfants ça va être difficile, en plus la route est une voie unique."

Pour Jean-Paul Audoli, adjoint au maire de la Trinité, délégué a la communication, le quartier résidentiel de la Plana n'est pas dangereux. : "c'est un secteur très boisé, cela dit, il n'y a eu aucune maison touchée. Le débroussaillement a été très bien fait, ça a été une chance mercredi soir."

