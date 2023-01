Incendie au café Bancel à Valence : les employés en chômage technique

C'est une intervention très visible qui a été menée ce jeudi 5 janvier sur les boulevards de Valence. Les pompiers ont été appelés vers 15h30 pour un feu parti des cuisines du café Bancel. L'établissement était fermé à la clientèle à cette heure-là. Le feu a été rapidement maîtrisé mais deux salariés d'une société de maintenance ont été légèrement incommodés par la fumée et transportés pour des contrôles à l'hôpital de Valence.

Les riverains évacués

Le temps de l'intervention et par précaution, les riverains ont été évacués, soit une vingtaine de personnes de la banque mitoyenne et des appartements du dessus. Etant donné les dégâts liés au feu mais aussi à la suie et à l'eau, le café-restaurant est fermé jusqu'à nouvel ordre et les employés vont être placés temporairement en chômage technique.