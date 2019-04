Un incendie s'est déclaré cette nuit sur le Pont-Aven, bateau de la Brittany Ferries

Bretagne, France

Alors qu'il était à 77 nautiques (environ 142 kilomètres) au sud de la pointe de Penmarc’h (Finistère) pour effectuer la liaison entre Plymouth et Santander, un feu s'est déclaré à bord du Pont-Aven, le navire de la compagnie « Brittany Ferries ». L'incendie s'est déclaré vers 4h dans l’un des deux compartiments machine.

Le feu a pu être éteint vers 4h40 et aucun blessé n’est à déplorer

Le Centre Régional Opérationnel de Secours et de Sauvetage (CROSS) d’Etel a dépêché sur place un hélicoptère Caïman de la Marine nationale avec à son bord une équipe de marins-pompiers et une équipe d’évaluation et d’intervention. Le remorqueur d’intervention d’assistance et de sauvetage Abeille Bourbon accompagne le navire qui doit débarquer dans un port au plus proche. 908 personnes sont à son bord, 766 passagers et 142 membres d’équipage.