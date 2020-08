Feu d'appartement dans le quartier des Résidences, quatre blessés légers

Le feu a pris au 16B rue de Delémont, dans le quartier des Résidences entre Belfort et Bavilliers. Les habitants, une femme de 28 ans et ses trois enfants âgés d'un an et demi, sept et neuf ans ont pu sortir avant l'arrivée des pompiers. Incommodés par les fumées, ils ont été pris en charge à l'Hôpital Nord Franche Comté de Trévenans.

Tout l'immeuble a été évacué pendant l'intervention des secours, soit 32 personnes

La quasi-totalité des occupants de l'immeuble ont pu retrouver leur logement une fois le feu éteint. Huit personnes ont été relogées. L'appartement qui a pris feu a été totalement détruit.

47 pompiers ont participé à cette intervention qui a durée une heure environ.

Les circonstances de l'accidents ne sont pas encore connues.

à lire aussi Haute-Saône : il manque de mettre le feu à sa maison en voulant élaguer ses thuyas