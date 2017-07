Feu d'artifice de Dijon maintenu alors qu'il est annulé à Auxerre

En très grosses difficultés dans de nombreuses villes de France, dont Auxerre et Sens où elle a du annuler ses feux d'artifice, la société Pyragric sera en mesure d'honorer celui de Dijon ce vendredi 14 juillet 2017.

Le feu d'artifice de Dijon, maintenu. La municipalité qui était liée avec Lacroix-Ruggieri un artificier près de Toulouse depuis de nombreuses années a changé cette année au profit de la société Pyragric, basée près de Lyon. Contacté par nos soins la mairie de Dijon confirme que chez nous il n'y a aucun soucis à signaler. Le feu prévu ce vendredi soir à partir de 22 heures au Lac Kir est maintenu. On attend plusieurs dizaines de milliers de spectacteurs. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est ainsi que la société Pyragric n'est pas en capacité d'honorer ses commandes à Auxerre et Sens chez nous en Bourgogne ainsi que dans l'Hérault où plusieurs communes seraient concernées. D'après l'entreprise, il manquerait des produits pour confectionner les feux d'artifices. Des villes qui ont été prévenues au dernier moment ce jeudi matin. La ville d'Auxerre qui évoque une centaine de villes concernées sur son site internet parle d'une "situation affligeante" et envisage d'attaquer le prestataire en justice.