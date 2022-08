Feu dans la Drôme : quasiment 180 hectares brûlés près de Die, deux pompiers légèrement blessés

Les pompiers estiment ce mardi en début d'après-midi que 180 hectares de forêt ont brûlé depuis le départ de feu vendredi soir sur la commune de Romeyer (Drôme). L'incendie est toujours incontrôlable et progresse maintenant en direction de la RD 742 en contrebas. Deux pompiers gardois ont été blessés au cours des opérations lundi soir. L'un a été brûlé au bras et au visage, et a comme le second inhalé beaucoup de fumées. Les deux ont été hospitalisés à Valence et sont ressortis ce mardi matin.

