Feu dans un foyer pour enfants, tentative de viol : nuit de la Saint-Sylvestre agitée dans l'agglo toulousaine

Les forces de l'ordre et les pompiers ont été mobilisés en cette nuit de la Saint-Sylvestre à Toulouse et son agglo. Plusieurs feux de voiture et de poubelles ont été constatés, et un incendie s'est déclaré dans un foyer d'hébergement pour enfants.

Les pompiers et les forces de l'ordre ont été fortement mobilisés pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Nuit agitée pour les forces de l'ordre et les secours en Haute-Garonne. Les pompiers font état de 41 incendies en cette nuit de la Saint-Sylvestre 2022. Feu dans un foyer pour enfants Au total ce sont 20 véhicules qui ont été incendies, et 10 par propagation. Un feu s'est également déclaré dans un foyer d'hébergement pour enfants à Auzeville-Tolosane, au sud de Toulouse. L'incendie a été rapidement maitrisé, et aucune victime à déplorer. Les cinq enfants et l'adulte présent ont pu sortir avant l'arrivée des secours et ont été relogés dans un foyer à proximité. La police intervient pour une tentative de viol Une jeune femme a par ailleurs été victime d'une tentative de viol place Agapito Nadal au niveau du métro Arènes. Peu avant minuit, un passant a été alerté par des cris et est venu en aide à la victime. Le suspect, un homme de 22 ans, a été interpellé dans la foulée par les policiers toulousains. La jeune femme a porté plainte.