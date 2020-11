Feu dans un immeuble à Niort : 20 personnes évacuées dans la nuit

Nuit agitée pour une vingtaine d'habitants d'un immeuble de la rue Georges Méliès à Niort. Vers 1 heure du matin, un feu de détritus s'est déclaré dans les caves du bâtiment de quatre étages, et a provoqué un important dégagement de fumée. Les pompiers sont venus à bout du feu avec une lance à incendie, et les 20 habitants des huit appartements ont été évacués. Deux d'entre eux ont inhalé des fumées et ont été vues par des infirmiers des pompiers. Leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation.

Vers trois heures du matin, après ventilation des locaux et inspection des secours, tous ont pu regagner leurs logements. L'électricité a été coupée pour la nuit, ainsi que l'eau à cause d'une fuite de canalisation. Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée.

En même temps que cet incendie, deux départs de feu ont été pris en charge sur un store et un arbuste rue de la Gavacherie, tout près.