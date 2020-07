Un feu de broussailles à Esparsac dans le Tarn-et-Garonne fait un mort

Ce samedi 18 juillet, un feu de broussailles accidentel a causé beaucoup de dégâts dans le Tarn-et-Garonne. A Esparsac, au lieu-dit Lamarche dans le Tarn-et-Garonne, à la frontière avec le Gers, 6000 m2 de terrain ont brûlé et un homme de 80 ans est décédé en tentant de maîtriser l'incendie.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme qui est décédé mettait le feu à des ordures et des poubelles chez lui, non loin de l'incendie et le feu se serait rapidement propagé.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Montauban.