Un feu de câbles souterrains et une fuite de gaz à Échirolles

Une recherche de fuite de gaz a obligé les habitants de 88 logements de deux immeubles du cours Jean-Jaurès à Échirolles (Isère), à rester confinés chez eux en ce début de vendredi après-midi. Entre 12h et 14h30 environ. L'affaire avait commencé ce vendredi matin avec un incendie, a priori d'origine accidentelle, sur des câbles électriques souterrains courant le long de la RD1075 à Échirolles, à l'intersection avec les avenues Colonel-Manhes et Auguste-Ferrier.

Lors de leur intervention les pompiers ont constaté, avec les services de GRDF, des émanations de gaz. La conduite a été coupée vers 12h15 et les opérations de recherches ont ensuite obligé à mettre en place un périmètre de sécurité d'une cinquantaine de mètres, incluant deux immeubles de 10 et 11 étages et les commerces aux rez-de-chaussée. La mise en place du périmètre a également entrainé la coupure du cours Jean-Jaurès pendant un peu plus de deux heures, ainsi que celle de la circulation ferroviaire sur la voie entre Grenoble et Clelles-Veynes-Gap.