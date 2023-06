Incendie à Bois-de-Champ : le feu toujours en cours selon la préfète des Vosges

Le feu à Bois-de-Champ, dans les Vosges, est toujours en cours indique la préfète ce mercredi 14 juin. Le dernier bilan de l'incendie fait état de trente hectares de forêt détruits. Près de 200 sapeurs-pompiers se sont relayés toute la nuit pour lutter contre les flammes. L'hélicoptère bombardier d'eau, venu d'Avignon, va reprendre ses rotations ce matin indique la préfecture des Vosges.

La vigilance reste donc de mise. "Le flanc gauche de l'incendie reste très actif", a détaillé Valérie Michel-Moreaux la préfète des Vosges sur France Bleu Sud Lorraine. Des effectifs venus de toute la Lorraine, du Bas-Rhin et de Saône-et-Loire ont été déployés. Le village de Domfaing, de l'autre côté de la crête n'est pas touché. "Les conditions d'accès sont extrêmement difficiles, dans une zone particulièrement escarpé, dans une forêt de résineux".

Le feu est parti d'une habitation mardi, avant de se propager dans la forêt de résineux voisine. Le foyer se situe dans la zone de la forêt domaniale de Champ, classée sensible par la préfecture dans son dernier plan de lutte contre les incendies . Il est situé à quatre kilomètres de la Mortagne, touché par un important feu de forêt l'été dernier . En une semaine, trois feux, les trois premiers de la saison dans les Vosges, se sont propagés dans le département.

La route départementale 420 reste fermée à la circulation à hauteur de Taintrux et jusqu’à Brouvelieures jusqu’à nouvel ordre. Afin de faciliter le travail des sapeurs-pompiers, la préfète des Vosges demande aux riverains et aux touristes de ne pas se rendre sur les lieux, ne pas s’arrêter sur les bords de route et ne pas randonner à proximité. Compte tenu des conditions météorologiques, elle appelle chaque Vosgien à la plus grande vigilance sur l’ensemble du département.