Feu de forêt à Haguenau, de nombreux pompiers sur place

De nombreux pompiers interviennent lundi en début d'après-midi pour un feu de forêt dans le secteur de Haguenau et Oberhoffen-sur-Moder, dans le camp militaire.

Le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin indiquent que de nombreux moyens sont sur place et sur la route. Trois groupes d'intervention sont engagés, soit au total 75 pompiers et 29 engins mobilisés. Un poste de commandement a été activé sur place.

Six hectares de forêt brûlés

À 14h40, six hectares de forêt ont brûlé indique le service d'incendie et de secours. À 15h25, le feu est fixé précise la préfecture du Bas-Rhin.

Les pompiers demandent aux automobilistes d'éviter le secteur.