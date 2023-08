Feu de forêt à Puygiron, "au même endroit que l'année dernière" : la maire va porter plainte

Les sapeurs-pompiers sont parvenus rapidement à maîtriser un feu dans une forêt de chênes ce mardi après-midi sur la commune de Puygiron, dans le Sud Drôme. L'alerte a été donnée un peu après 16 heures. Un hélicoptère porteur d'eau a été mobilisé. L'incendie a brûlé environ 5 000 m² de forêt. Un nouvel incendie suspect pour la maire de Puygiron, Régina Campello. "C'est exactement le même endroit que l'année dernière , un départ de feu entre les deux communes de Puygiron et de Rochefort-en-Valdaine, ce qui m'interroge" explique l'édile, "et ce n'est pas un bord de route où on aurait pu jeter un mégot. C'est en forêt. Il faut donc qu'il y ait une enquête qui soit menée".

Appel à la vigilance

"Il y a des investigations en cours, on va attendre les résultats. Mais il faut absolument qu'il y ait des recherches et des enquêtes pour qu'on puisse interpeller les gens qui feraient ce type d'incident" estime Régina Campello, saluant la réactivité et le professionnalisme des pompiers mobilisés.

Elle prévient : "aujourd'hui, il faut être prudent quand on voit arriver des véhicules qui se garent. Il faut être hyper-vigilant et surtout ne pas hésiter à communiquer à la gendarmerie des numéros de plaque de véhicules qu'on trouverait suspect".