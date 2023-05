Feu de forêt dans la Double en Dordogne : "Les caméras de détection de Charente-Maritime ont donné l'alerte"

L'alerte est arrivée au centre de commandement des pompiers de la Dordogne à 21 heures 30, mardi soir. Une image venue d'une caméra, hissée en haut d'un pylone en Charente-Maritime, a repéré la colonne de fumées au dessus de la forêt de la Double. C'est ce qui a donné l'alerte aux pompiers périgordins pour aller lutter contre le feu qui a ravagé dix hectares de forêt , l'un des premiers feux de forêt d'ampleur en Dordogne cette année.

Des caméras en Dordogne pour l'été 2024

"Ce feu a la particularité d'avoir été repéré par nos collègues de Charente-Maritime, qui sont équipés d'un réseau de caméras de détection. Ils ont une zone commune avec la Dordogne, et dès qu'ils ont vu la lueur dans la nuit, ils nous ont alertés", explique le contrôleur général Alain Rivière, patron des pompiers de la Dordogne.

"Ce système est très intéressant, on envisage de mailler les principaux massifs de Dordogne pour protéger nos propres massifs en détectant les feux de manière précoce", ajoute Alain Rivière. L'installation d'un maillage de caméras a été annoncé en Gironde ce mercredi pour l'été 2024, il se fera également en Dordogne à cette échéance, et pas dès l'été prochain : "On est en train de monter les dossiers".

Les conditions météo ont été favorables

Les sapeurs-pompiers ont tout de suite mobilisé de très gros moyens mardi soir. 80 pompiers, 45 véhicules, dont quatre GIFF, les groupes d'intervention feux de forêt qui comptent quatre camions spécialisés dans les feux de forêt (CCF) avec quatre sapeurs à bord de chacun.

Une doctrine "d'attaque massive du feu naissant", qui a fait ses preuves : "L'objectif c'est de matraquer le feu pour qu'il ne prenne pas d'ampleur". Le front de flamme a fait jusqu'à plusieurs centaines de mètres mardi soir : "Les conditions étaient favorable, il y a encore de l'humidité et peu de vent, mais ce serait différent avec grand vent et 40 degrés". Un pompier a été légèrement blessé à la main, en manipulant une pompe, il a été soigné sur place par le médecin des pompiers.