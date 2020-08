Feu de forêt le long de la route des Grands Goulets, la circulation coupée

Un feu de forêt s'est déclenché en fin d'après-midi sur les reliefs qui longent la départementale 518. Deux hectares ont déjà brûlé entre les Petits Goulets et le tunnel. La route est barrée dans ce secteur.

Un peu plus de 70 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules se trouvent ce samedi sur la départementale 518 sur la commune d'Échevis. Un incendie est en cours sur les reliefs de la route des Grands Goulets entre les petits goulets et le tunnel. Les forces de l'ordre interdisent la circulation sur place.

Un hélicoptère bombardier d'eau survole la zone. Deux hectares de végétation ont à cette heure brûlé. Le feu n'est pas fixé et l'opération est particulièrement difficile pour les soldats du feu en raison du relief dans cette zone du Royans. L'incendie n'a pas fait de victime.

Les autorités demandent d'éviter le secteur car une partie de la route est bloquée à la circulation et les véhicules des sapeurs-pompiers sont également stationnés en partie sur la chaussée.