Feu de hangar à Eschbach : une quarantaine d'habitants confinés

Eschbach, France

Ils risquent de rester confinés plusieurs heures. Une quarantaine d'habitants de Eschbach, près de Haguenau, sont rassemblés dans une salle polyvalente de la commune avec interdiction de sortir depuis 17h, ce mercredi 5 février.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, vers 13h, un feu de hangar agricole s'est déclenché rue des Tulipes, dégageant de la fumée toxique. C'est à cause de cette fumée que les habitants ont été évacués vers la salle polyvalente. Plus de soixante pompiers sont en intervention depuis.

Si l'incendie est maîtrisé, l'intervention des soldats du feu devrait durer encore plusieurs heures.