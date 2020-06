Feu de transformateur électrique à Toulouse, le trafic de la ligne A du métro en partie interrompu

À Toulouse, pas de métro sur la ligne A entre Basso Cambo et Fontaine Lestang suite à un feu de transformateur survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Trafic interrompu sur la ligne A du métro à cause d'un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers sont intervenus vers 4h du matin, dans le quartier de Basso Cambo pour un feu de transformateur électrique. Plus aucun métro ne circule entre Basso Cambo et Fontaine Lestang.

Tisseo précise qu'un service de navettes est mis en place pour assurer la liaison entre Basso Cambo et Arènes.