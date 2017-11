Feu de wagon à Vierzon dans un train Intercités Brive-Paris : pas de blessé mais un retard d'une heure

Un début d'incendie a pris ce vendredi vers 11h30, en gare de Vierzon, dans les deux derniers wagons d'un train Intercités qui reliait Brive à Paris. Un échauffement de batteries a provoqué un dégagement de fumée. Les wagons touchés ont été détachés et le train est reparti avec 1h de retard.

En gare de Vierzon, un échauffement de batteries a provoqué ce vendredi matin, vers 11h30, un dégagement de fumées dans les deux derniers wagons du train Intercités qui relie Brive à la gare de Paris-Austerlitz. Ce départ de feu n'a pas fait de blessé parmi les 200 voyageurs. Seul un contrôleur a été incommodé par les fumées. Les deux wagons touchés ont dû être détachés, et les passagers replacées dans d'autres voitures.

Pas de perturbations à prévoir

Le train a pu repartir avec une heure de retard, et les pompiers vont intervenir dans la journée sur les deux wagons concernés. À la SNCF, on précise que la chute de feuilles d'arbres sur les voies en automne encrasse les rails et multiplie les frottements. Cet incident ne devrait pas perturber le trafic pour le reste de la journée.