Feu fixé à Rochefort-du-Gard où un mazet a été détruit

Les sapeurs pompiers du Gard interviennent depuis 16h30, ce samedi, pour un feu de végétation au lieu dit « Genereux », à proximité de la départementale 111, à Rochefort-du-Gard. A l’arrivée, les secours ont été confrontés à un virulent feu de végétation et de broussailles qui se développe extrêmement rapidement, sous l’effet d’un fort mistral sur la zone d’intervention, malgré l’intervention rapide d’une patrouille DANGEL, dans une zone péri urbaine, à la limite de l’interface forêt / habitations.

Les soldats du feu ont immédiatement effectué la protection d’une habitation avec les moyens au sol, appuyés par 17 largages de l’hélicoptère bombardier d’eau, MORANE 302.

Le dispositif prévisionnel positionné sur le terrain, et l’anticipation de la cellule feu de forêt du CODIS 30, a permis l’engagement immédiat de nombreux moyens de lutte. 4 Groupes d’intervention de lutte contre les feux de forêt (GIFF), dont 2 GIFF des SDIS du Tarn et Garonne et de l’Aveyron, issus de la colonne Ocxitannie sont intervenus, armés par 80 soldats du feu. Un Camion citerne grande capacité a permis l’alimentation des CCF.

L’avion de reconnaissance Horus présent sur les lieux a assuré le renseignement du commandant des opérations de secours et le guidage des véhicules au sol.

3,5 hectares de végétation basse, de pinède et de haies de cyprès ont été détruits par le feu. Un petit mazet de 10m2 a été détruit, il n’y a pas de victime.

Plusieurs hectares de végétation et plusieurs habitations ont été protégés par l’intervention rapide des sapeurs pompiers. A 18h, le feu est fixé et les actions de noyage ont débuté.

Une surveillance accrue sera effectuée jusqu’à la tombée de la nuit.